Dal dietrofront del governo Meloni sull’Iva sugli assorbenti alle petizioni infinite | perché in Italia il ciclo è ancora un tabù

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024) «Hai le tue cose?». Dicerie, falsi miti,perifrasi per nominarle: le mestruazionioggi rappresentano unmillenario, associato all’impurità, all’irascibilità e all’instabilità emotiva delle donne. Uno stigma che ha trasformato le mestruazioni stesse in un fenomeno invalidante e causa di esclusione da ambiti sociali. Un pregiudizio che affonda le sue radici in secoli di medicina, religione e filosofia che hanno stigmatizzato le mestruazioni. Anche di questo si occupa il Manifesto per la giustizia mestruale, lanciato di recente da WeWorld, un’organizzazione no profitna indipendente attiva in 27 Paesi. «Si parla di giustiziailmestruale non è una questione solo personale, ma di salute pubblica, politica e di diritti umani», spiega a Open Martina ...