Dal balcone di Stulles all’incanto bianco della malga Egger-Grub

Cadde dal balcone per fuggire a uno stupro - scarcerati i due condannati per la morte di Martina Rossi. I genitori : «Non hanno mai chiesto scusa». Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha deciso di scarcerare Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati nell’ottobre del 2021 in via definitiva a 3 ... (Leggi)