Da Livia a Meloni | Roma città delle donne

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lenell'Anticaerano nate per ubbidire. Perché inferiori, deboli e incostanti. Ne era convinto il filosofo Seneca e una lunga serie di giuristi ne giustificava la sottomissione agganciandosi alla LeggeDodici tavole. La realtà però era ben diversa., moglie di Ottaviano Augusto, gestiva il potere al pari del marito, si batté per i dirittiin un'epoca in cui il gentil sesso era considerato «proprietà» dell'uomo, padre o marito che fosse. Incarnava appieno la figura della matrona, esempio di dedizione alla famiglia ma per nulla sottomessa. Dei suoi consigli il consorte, conosciuto nel 39 a.C., fece tesoro. E, pare, ci fosse la sua mano dietro a tante decisioni che fecero del regno di Augusto il più lungo periodo di pace dell'Urbe. Amata, ammirata, ...