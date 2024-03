Da inizio anno 19 femminicidi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Rimane difficile pensare ai festeggiamenti di fronte a dati che impietosi ci mostrano un Paese in cui molto c’è da fare. Nel 2023 le donne uccise sono state 120, dal 1 gennaio 2024 sono 19 le donne che hperso la vita, tutte o la maggior parte, per mano di mariti, ex mariti, compagni, uomini con cui condividevano la vita e i percorsi familiari. Ilo è il vergognoso apice delle violenze, ma è solo il vertice di un mondo nascosto,fatto di soprusi nei luoghi di lavoro, stipendi più bassi, sotto inquadramenti, part-time involontari, lavoro sotto professionalizzato e la gestione familiare quasi totalmente sulle spalle.Più di una donna su due lavora part-time (mentre per gli uomini questo dato è del 21%). Cgil, Cisl e Uil Marche horganizzato per oggi un’assemblea unitaria delle delegate e dei delegati per testimoniare ...