Da Einstein ai ragazzi Dsa Disturbi dell’apprendimento in crescita fra i banchi Ma ora non fanno più paura

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dislessia, disgrafia, discalculia, fenomeni in aumento tra gli studenti. Sono i Dsa (specifici). Il nome evoca una malattia, in realtà si tratta di una peculiarità, un diverso funzionamento del cervello. Se quindici anni fa raccoglieva 1- 2 studenti per classe, oggi esperti e presidi confermano che la media varia da 4 a 6per ogni gruppo classe. Da lunedì scorso al liceo artistico Nanni Valentini di Monza è attivo lo sportello Dsa. La proposta è nata dal Comitato genitori, insieme alla professoressa Rina Tallarico, referente Bes (Bisogni educativi speciali) che hanno promosso l’attivazione di questo servizio, unico nel suo genere, fra tutte le scuole di Monza e Brianza, in collaborazione con Aid (Associazione italiana dislessia). La dirigente Elisabetta Biraghi è stata ben lieta di appoggiare ...