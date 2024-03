Cultura in lutto | addio Akira Toriyama | ha fatto sognare milioni di bambini in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si è spento all’età di 68 anni uno dei fumettisti più famosi e apprezzati della storia, il leggendario. Fatale un ematoma subdurale, che ha portato a un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Nato a Nagoya in Giappone, aveva conosciuto la fama internazionale con la popolare serie di manga Dragon Ball, capace di spopolare non solo in patria ma di uscire dai confini conquistando ragazzi e ragazze inil, Italia compresa. I cartoni animati tratti dalla serie a fumetti sono ancora oggi trasmessi sulle nostre reti e hanno segnato generazioni intere. La scomparsa dirisale allo scorso 1 marzo, ma la notizia è stata diffusa solo oggi sui social media dalla casa editrice e il suo studio di produzione. Dragon Ball era stato lanciato nel 1984, conquistando il ...