Crepet | “Basta con i genitori che giustificano a oltranza i figli anche in caso di insuccesso scolastico”

Con Geografie sulle nuove rotte del vivere senza bussola: Ecco che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, illustrerà il suo “Fa’ presto va piano” (giovedì 21 alle 21, non in piazza, ma in teatro), mentre Giacomo Poretti, quello, per intenderci, del ...messaggeroveneto.gelocal

Generazione ansia, Crepet: "Dietro questa paura c'è un mercato": Lo psichiatra Paolo Crepet parla dei potenziali rischi nascosti dietro l'ansia. Online l'undicesima puntata del nostro podcast "Generazione anZia" con la storia di Samuele "Dietro all'ansia, a queste ...tg24.sky

Crepet: “Stop registro elettronico, controllo eccessivo che soffoca gli alunni. I genitori non devono più entrare a scuola”: Crepet: “Basta con il Registro Elettronico, simbolo di un controllo eccessivo che soffoca gli alunni. I genitori non devono più entrare a scuola” In un’epoca segnata da crescenti aggressioni contro in ...altovicentinonline