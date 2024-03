(Di venerdì 8 marzo 2024) La sfida traè uno scontro diretto nella lotta per la promozione diretta in Serie A. Alle spalle della capolista Parma, che ha 59 punti in classifica, la squadra di Stroppa, a quota 53, precede il club lariano di una sola lunghezza. Entrambe le società non hanno lesinato investimenti sul mercato estivo, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Cremonese : con il Como è sfida-verità per la Serie A. Cremona – La Cremonese domani (fischio d’inizio alle 16.15) si giocherà una fetta importante delle sue speranze di promozione diretta. In effetti, dopo due ... (Leggi)

Cremonese-Como e Pisa-Ternana - Serie B : diretta tv - formazioni - pronostici. Cremonese-Como e Pisa-Ternana e sono valide per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni ... (Leggi)

Cremonese-Como (sabato 09 marzo 2024 ore 16 : 15) : formazioni - quote - pronostici. La sfida tra Cremonese e Como è uno scontro diretto nella lotta per la promozione diretta in Serie A. Alle spalle della capolista Parma, che ha 59 punti in ... (Leggi)

Parma-Brescia 2-1: video, gol e highlights: Nell'anticipo della 29^, sotto la pioggia del Tardini la gara si sblocca al 17’ con Jallow che porta avanti gli ospiti. Al 39’ rigore per il Parma: Benedyczak si fa parare il tiro da Avella. La capoli ...sport.sky

Oltre 10000 spettatori presenti per Cremonese-Como: Sono in tutto 4142 i biglietti venduti in prevendita per Cremonese-Como, di cui 1198 acquistati dai tifosi lariani. In tutto saranno 10175 gli spettatori presenti allo Zini, ma le biglietterie sono an ...sportgrigiorosso

Serie B. Parma-Brescia 2-1, gialloblù a +9 sulla Cremonese: il programma completo e la classifica: La presentazione della 29a giornata del campionato di Serie B: dall'anticipo Parma-Brescia al Monday Night Sampdoria-Ascoli, le ultimissime dai campi.sport.virgilio