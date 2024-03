Covid Italia | Rt sotto soglia epidemica | incidenza stabile e ricoveri in lieve calo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Prosegue la lenta discesa dei casi. "L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 27 febbraio èla, pari a 0,68 (0,58–0,79), indiminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt 0,73 al 20 febbraio); l’di casi diagnosticati e segnalati nel periodo 29-6marzi è pari a 2 casi per 100.000 abitanti,rispetto alla settimana precedente (2 casi per 100.000 abitanti nella settimana 22-28 febbraio); al 28 febbraio l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,8%, indiminuzione rispetto alla settimana precedente (1,9% al 28 febbraio). In riduzione anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,4%, ...