Covid ancora in calo | questa settimana 988 i nuovi positivi -9 | 5%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (askanews) – In merito all’andamento della situazione epidemiologica da-19, il ministero della Salute specifica che nellacompresa tra il 29 febbraio e il 6 marzo si registrano: 998casicon una variazione di -9,5% rispetto allaprecedente (erano stati 1.103), 31 deceduti con una variazione di -20,5% rispetto allaprecedente (39). 130.090 i tamponi effettuati con una variazione di -1,8% rispetto allaprecedente (132.482). Il tasso dità dell’0,8% resta invariato rispetto allaprecedente. Per quanto riguarda gli accessi agli ospedali, il tasso di occupazione in area medica al 6 marzo 2024 è pari all’1,8% (1.090 ricoverati), rispetto al 1,9% ...