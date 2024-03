Costantini Cna | “Imprese artigiane determinanti per l’export ma occorre dare continuità agli strumenti di sostegno”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 8 marzo 2024) DarioROMA – Artigianato e piccolecontribuiscono in modo determinante ai numeri da record delgrazie anche allo sforzo congiunto da parte pubblica e privata per il rilancio della nostra presenza sui mercati internazionali. È quanto ha osservato il presidente di CNA, Dario, intervenendo alla Cabina di regia per l’internazionalizzazione, in rappresentanza anche di Confartigianato e Casartigiani, sottolineando il ruolo del sistema dell’artigianato e della piccola impresa. “La capacità delitaliano – ha detto – e di resistere ai fattori di crisi si lega al modello di specializzazione produttiva del Paese. Un modello composto dadi piccola dimensione ma particolarmente dinamiche”. Cna, Confartigianato e Casartigiani hanno presentato alla ...