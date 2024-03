Cosa farà Malìa dopo Amici 23? Il cantante svela chi potrebbe arrivare in finale

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 8 marzo 2024)è stato un concorrente dell’ultima edizione di23. Rudy Zerbi ha deciso di non consegnare al suo allievo la maglia del serale e di eliminarlo proprio a poche settimane dalla fare più importante del programma tv. Sicuramente il suo percorso nel talent non è stato lungo perché è entrato a trasmissione già iniziata maè riuscito comunque a lasciare il segno. L’ex concorrente di23 si è raccontato in un’intervista per Coming Soon. Vediamo cheha raccontato.si racconta23 Il nome d’artenasce perché significa letteralmente fascino ma anche per via di una pratica magica che induce un certo comportamento nelle persone. Ed è quello che lui spera di fare un giorno con la sua musica. Nella ...