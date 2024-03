Corteo domani a Roma – Bonessio | Cicculli | e Luparelli AVS |  “Domanisaremo in piazza per la pace e per dire basta a ogni guerra”

(Di venerdì 8 marzo 2024)sabato 9 marzo noi consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra scenderemo inper sostenere le ragioni dellae per. Dopo l’approvazione in Assemblea capitolina della mozione per chiedere lain Medio Oriente, unendoci al numeroso popolo della, torneremo a manifestare per chiedere il cessate il fuoco, impeil genocidio, garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberare gli ostaggi e riconoscere lo stato di Palestina per porre fine al massacro di civili innocenti, soprattutto bambini. Chiediamo l’apertura immediata di un tavolo per individuare una soluzione che interrompa questa disumana e costante escalation di ...

