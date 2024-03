“Correte | c’è forte odore di gas” | accorrono carabinieri e vigili del fuoco che fanno una scoperta sconcertante

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 Una vicenda surreale ha avuto luogo a Rocchetta Sant’Antonio, paese in provincia di Foggia, che fortunatamente si è conclusa senza nessun ferito. Un residente del posto, verso le 19:00 di ieri pomeriggio, ha ravvisato undi gas provenire dall’appartamento vicino al suo e, spaventandosi, ha immediatamente chiamato l’1-1-5. Quello che è successo dopo ha davvero dell’incredibile. Il falso allarme: l’del gas scambiato perdei broccoli Sul posto sono sopraggiuntidela sirene spiegate per mettere la zona in sicurezza e intervenire tempestivamente per bloccare l’eventuale fuga di gas. I soccorritori tuttavia non hanno ravvisato nessunparticolare, se non quello ...