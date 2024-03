Correa ignorato dal Marsiglia | ma c’è una strada ‘più corta’ per il riscatto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024)non ha giocato nemmeno ieri col: la sensazione è che il nuovo allenatore Gasset non abbia nessuna intenzione di puntarci. Ma in ottical’Inter può sorridere: c’è unaulteriore. SCARTATO DEL TUTTO – Come noto, l’Inter ha ceduto Joaquinalin prestito con obbligo dicondizionato. Significa che se l’OM dovesse qualificarsi alla fase a gironi della prossima Champions League scatterebbe il trasferimento a titolo definitivo, per undici milioni di euro. Altrimenti no, ed è da escludere la volontà di esercitare il diritto divisto lo scarso rendimento. In quindici presenze fra Ligue 1 ed Europa League,è ancora a zero gol e altrettanti assist. Il nulla assoluto. E va ...