Controllo anti-doping in una gara | 130 ciclisti si ritirano tra “gomme forate” e “problemi tecnici”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ben 130abbandonano laper presuntidopo aver scoperto della presenza del. Termina nello sbalordimento generale la sestadell’Interclub Vinalopó, nella quarantesima edizione della corsaca di Villena. Su 182 corridori, infatti, solo 52 hanno raggiunto il traguardo finale completando il percorso e ottenendo il punteggio corrispondente al proprio piazzamento. In 130 hanno chiuso a zero punti, tornando a casa per motivazione che ancora oggi cercano reali chiarimenti o motivazioni. Parlando con i diretti interessati questi spiegano di aver accusato problematiche di tipo fisico o tecnico, tra le quali foratura delleo altri imprevisti di simil genere ...