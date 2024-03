Controlli Nas | sanzionati due negozi per carenze igieniche

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur con il supporto dei Carabinieri del N.A.S. di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Laurentino, Giuliano Dalmata e stazione metro Laurentina, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa. Complessivamente, nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 2 attività commerciali, identificate 66 persone, controllati 34 veicoli, di questi uno è stato sanzionato al codice della strada per la mancata copertura assicurativa obbligatoria. In particolare, in via Coletta, i Carabinieri hanno contestato al responsabile di un’attività commerciale le violazioni amministrative che riguardano il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene e la mancata predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi di ...