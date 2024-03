Contro la Scozia "dobbiamo avere la stessa mentalità dimostrata contro la Francia". Parla Tommaso Menoncello

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ventuno anni, trevigiano. Uno e ottantasei per centootto. Centro o ala. Sabatola(Roma, Olimpico, ore 15.15, quarta partita del Sei Nazioni),disputerà la quindicesima partita per l’Italia. Quando nasce questa partita? “Per me, dodici anni fa. Avevo nove-dieci anni, giocavo a pallone, non mi divertivo più. Provai con il rugby, sul campo del Paese. Mi entusiasmai, mi appassionai, me ne innamorai. Sarà stato il pallone, non rotondo ma ovale, non fra i piedi ma nelle mani, e poi il contatto fisico, scappare o catturare, una specie di guardie e ladri, guardie in difesa e ladri all’attacco”. Quando comincia questa partita? “Fin dalla mia prima partita, allora, con la maglia del Paese, blu e rossa. Giocavamo senza ruoli, dovunque e comunque. Mi piaceva. E mi serviva. Ero ...