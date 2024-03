Conti correnti | effetto Covid svanito | nel 2023 si è «perso» un miliardo

(Di venerdì 8 marzo 2024) I DATI BANKITALIA. In Bergamasca i depositi di famiglie e imprese in calo a 37 miliardi. Milano maglia nera in Lombardia. Clientela è tornata a investire in titoli e obbligazioni.

Raffica di truffe con sms sul telefonino. Conti correnti assaltati - in un caso portati via 50mila euro. Firenze, 7 marzo 2024 – Questa volta con il phishing - le truffe telematiche che mirano a carpire codici personali coi quali poi svuotare Conti correnti e ... (lanazione)

Conti correnti a rischio truffa : l’allarme della Polizia di Firenze. In un caso portati via 50mila euro. Come difendersi. In questi ultimi giorni, a Firenze, sarebbe andata in scena una truffa studiata nei minimi dettagli: la Polizia di Stato fiorentina è già a lavoro per ... (firenzepost)

Assoreti: raccolta a 2,4 miliardi per le reti di consulenti: Il flusso di risorse coinvolge, in maniera predominante, la componente amministrata del portafoglio: il saldo delle movimentazioni in titoli è positivo per 1,5 miliardi di euro mentre le risorse nette ...quifinanza

Prada corre in Borsa (+15%) grazie ai Conti 2023: utili (+44%), ricavi (+17%) e Miu Miu spicca il volo: Mentre il lusso globale fa i Conti con un periodo di rallentamento, Prada si distingue per una crescita brillante. Ecco i risultati del 2023.firstonline.info

Caltagirone Editore, il bilancio del 2023. Dividendo 2024 di 0,04 euro: per effetto dell'incasso di dividendi su azioni quotate e per la riclassifica dalle attività finanziarie non correntti alla attività finanziarie correnti dei titoli di stato italiani con scadenza ...soldionline