Conte in Abruzzo per sostenere D’Amico | “Si può scrivere una pagina nuova e colpire il governo Qui dal centrodestra false promesse”

Conte : “Con il rinnovamento in Abruzzo diamo spallata a governo e Fdi - che qui ha creato un suo feudo”. Il leader del M5s Giuseppe Conte è in Abruzzo per la chiusura della campagna elettorale: "È evidente che se scrivi una pagina di rinnovamento , questo andrà a ... (fanpage)

Marsilio "Abruzzo non è più marginale, proseguiamo nel cambiamento": Lo ha detto il presidente uscente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, candidato alla riconferma per la coalizione di centrodestra, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano ...affaritaliani

REGIONALI: D’AMICO, “MIA NON E’ CANDIDATURA CONTRO, ABBIAMO E IDEE E CAPACITÀ PER BENE DELL’Abruzzo”: “Ho girato in lungo e in largo l’Abruzzo – ha continuato – con la Schlein, con Conte, con Bersani, con Bonaccini, con Fratoianni, con Calenda. Siamo stati più volte in giro per poter visitare i luoghi ...abruzzoweb

