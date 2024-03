(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Labatte 4-3 ilnell'deglidididisputata al Bozsik Stadion di Budapest. Per i viola a segno Nzola al 2', Beltran al 59', Mandragora al 73' e Barak al 95'. Per gli israeliani, che chiudono il match in dieci uomini per l'espulsione di Show all'81', vanno in gol Seck al 12', Kinda al 29' e Khalaili al 67'. Tra sette giorni il ritorno al 'Franchi' di Firenze. — [email protected] (Web Info)

Conference League - Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4 in andata ottavi di finale. Per i viola a segno Nzola al 2', Beltran al 59', Mandragora al 73' e Barak al 95' La Fiorentina batte 4-3 il Maccabi Haifa nell' andata degli ottavi di finale ... (Leggi)

Conference League - Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4 in andata ottavi di finale. (Adnkronos) – La Fiorentina batte 4-3 il Maccabi Haifa nell' andata degli ottavi di finale di Conference League disputata al Bozsik Stadion di Budapest. Per i ... (Leggi)

Conference League: Barak all'ultimo respiro, Fiorentina batte Maccabi Haifa in rimonta: Una Fiorentina tanto efficace in attacco quanto non precisissima in difesa esce con una preziosa vittoria per 4-3, con gol decisivo di Barak al 95', dall'ottavo di andata di Conference League giocato ...msn

Calcio: la Roma si esalta, il Milan soffre ma vince nettamente in Europa League. Bene di rimonta la Fiorentina: Giornata esaltante per le squadre italiane nelle Coppe Europee di calcio: tre compagini azzurre impegnate, tre vittorie più o meno nette e punti fondamentali per il ranking UEFA che a fine anno dovreb ...oasport

Conference League: Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4: Fiorentina batte Maccabi Haifa 4-3 nella partita di andata degli ottavi di finale di Conference League giocata a Budapest. Per gli israeliani in gol Seck (12'), Kinda (29') e Khalaili (67'). Viola a ...ansa