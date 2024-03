Conference League | Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4 in andata ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Budapest, 7 mar. – (Adnkronos) – Labatte 4-3 ilnell’deglidididisputata al Bozsik Stadion di Budapest. Per i viola a segno Nzola al 2?, Beltran al 59?, Mandragora al 73? e Barak al 95?. Per gli israeliani, che chiudono il match in dieci uomini per l’espulsione di Show all’81’, vanno in gol Seck al 12?, Kinda al 29? e Khalaili al 67?. Tra sette giorni il ritorno al ‘Franchi’ di Firenze. L'articolo CalcioWeb.