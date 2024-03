Concorso 2024 scuola secondaria è ordinario Perché viene chiamato “straordinario ter” Dal 13 al 19 marzo prova scritta

(Di venerdì 8 marzo 2024): ladel bando DDG n. 2575/2023, per il quale è stata presentata domanda entro lo scorso 9 gennaio, si svolgerà dal 13 al 19. Gli USR hanno inviato le convocazioni con l'abbinamento sede - candidato (fare sempre attenzione a eventuali modifiche). Si tratta di unche, in quanto tale, avrà degli effetti non solo dopo l'immissione in ruolo ma anche per il superamento delle prove. L'articolo .

Mobilità docenti 2024 : 12 punti al concorso ordinario - non all’abilitazione conseguita grazie all’accorpamento. Le domande di Mobilità del personale docente si possono presentare sino al prossimo 16 marzo e gli interessati si pongono diversi dubbi in merito alla ... (Leggi)

Lamezia, 26° edizione del Concorso Nazionale Bandistico Ama Calabria il 10 marzo al Teatro Grandinetti: Lamezia Terme – Dopo gli anni della pandemia che avevano interrotto la tradizione del Concorso bandistico ritorna in città la manifestazione nel corso della quale si esibiscono diversi complessi ...lametino

L'8 marzo in nome delle donne: riflessioni, letture, poesie e testi. Tutte le iniziative in provincia: Un ricco programma di appuntamenti per la festa della donna. Partiamo dalla premiazione del Concorso del Comune di Frosinone "La donna come essenza della scrittura", in programma stamattina alle 9.30 ...ilmessaggero

Grande Fratello, Perla confessa cosa è successo sotto le coperte con Mirko: “Non è accaduto solo una sera”: Dopo aver confidato ad Anita di non provare nulla per Alessio Falsone e di vederlo solo come un amico, la concorrente ha parlato delle notti in tugurio trascorse con Mirko Brunetti. Rispetto a quanto ...tag24