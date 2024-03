Concorezzo | sorpasso in Comune | Ruoli che contano e orario flessibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) La maggior parte dei dipendenti è donna, 65,63%, e anche dei dirigenti. Buoni risultati aper la lotta al gender gap, la differenza fra carriere di solito è a favore degli uomini, e invece in città il pubblico dà il buon esempio e inc’è già stato ilrosa. Dei 64 addetti in servizio, 42 sono femmine, 22 maschi, e i vertici pendono a favore delle signore per 4 a 3. La fotografia scattata per l’8 marzo racconta anche di un ricambio generazionale ormai consolidato: sette persone hanno meno di 40 anni, il 24,43%, 15 addetti, è nella fascia 41-50, il 48,43% (31 persone) ha tra i 51 e i 60, mentre 12 sono over (18,75%). Nell’ultimo quinquennio ci sono state dieci assunzioni, di cui sei donne tutte laureate, e così il numero complessivo dei dottori è salito al 34,33%. "I numeri parlano di una struttura al ...