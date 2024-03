Con le nuove sneakers oro e argento

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 8 marzo 2024) Perfette per illuminare gli outfit mid season, leoppure in oro sono le protagoniste indiscusse della scarpiera primaverile. Un jolly indiscutibile, per fare refresh ai capi di abbigliamento più basici e minimalisti, come ai look bon ton moderni, nel comfort più totale. Eleganza in: cinque outfit ricercati da copiare X Le...