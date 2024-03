Con l’ASviS la Camera potenzia la formazione dei dipendenti sulla sostenibilità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) TESTO DI Ivan Manzo, della Redazione ASviS del 5 marzo 2024 Per il segretario generale delladei Deputati l’inserimento della giustizia intergenerazionale in Costituzione rappresenta un nuovo paradigma di responsabilità. Giovannini: elezioni europee crocevia dello sviluppo sostenibile. 5/3/24 Il Paese negli ultimi anni ha compiuto alcuni passi avanti in direzione dello sviluppo sostenibile, sia grazie alla sottoscrizione di grossi accordi internazionali sia attraverso misure di carattere nazionale. Come non ricordare, per esempio, l’adozione dell’Agenda 2030 e l’inserimento, nel febbraio 2022, della tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità e la giustizia intergenerazionale come compiti fondamentali della Repubblica, attraverso la modifica della prima parte della Costituzione. Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta ...