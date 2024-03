Con Fire TV i film in lizza per l’Oscar arrivano a casa tua

Ti ricordi… Glenn Hysen? Il pilastro della Fiorentina di Eriksson che 35 anni fa conquistò Firenze. È una bella Fiorentina , moderna, quella che 35 anni fa in un tempo liquida 4 a 1 il Cesena al Franchi. Una squadra che gioca a meraviglia in avanti, facile ... (ilfattoquotidiano)

Firenze : vigilante di supermercato aggredito. Forse la “vendetta” per un controllo. Arrestato un uomo - denunciato un minore. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, su ... (firenzepost)