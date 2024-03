Comunisti in purezza | Parenzo contestato a La Sapienza | affondo di Capezzone

(Di venerdì 8 marzo 2024) David, il conduttore de L'Aria che tira, è statoall'Università degli studi di Roma, "La", dai collettivi pro Palestina. Il giornalista ha raccontato quanto accaduto da un ambiente dell'ateneo e attraverso un video pubblicato sui suoi profili Instagram. "Siamo qui all'università, c'era questo convegno. Un gruppo di persone ci impedisce di parlare. Urlano 'Palestina libera'. A un certo punto hanno anche buttato la spazzatura per terra. Mi hanno anche detto 'fascista'. È complicato andare avanti, non vogliono che io parli. Il loro obiettivo è che vada fuori dall'università. Io ho detto 'Quando volete, parliamo'", ha detto il giornalista, che intanto ha documentato riprendendo in diretta. Sulle proteste e sull'episodio si è espresso Daniele. ...

Parenzo contestato a La Sapienza, Capezzone: "Comunisti in purezza": Solidarietà TOTALE. Questi intolleranti pensano di poter loro stabilire chi abbia diritto di parlare e chi no. Non chiamateli 'fascisti', sono Comunisti in purezza. Forza David", ha scritto il ...iltempo