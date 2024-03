Combinata nordica | Thomas Rettenegger chiude in testa il PCR di Oslo Riiber gioca con la stanga di partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Inizia con il consueto PCR il penultimo weekend stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 dimaschile. Siamo in quel di, con la Norvegia che sarà protagonista di tutte le ultime gare dell’inverno per quel che riguarda i combinatisti. In una sessione caratterizzata dal forte vento frontale sul trampolino HS134 sulla collina della capitale norvegese, termina davanti a tutti. Il più grande dei fratelli, classe 2000 ma meno competitivo nella globalità della, si spinge fino a 130,5 metri, per un punteggio totale di 129.7. Completa la doppietta austriaca Johannes Lamparter, secondo a poco più di tre punti dal compagno di squadra che si tramutano in 14?, se mai questo salto dovesse essere usato per una ...