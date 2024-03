Colpo Di Scena al Grande Fratello | Scatta Il Bacio Tra Due Gieffini!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 8 marzo 2024) E’to iltra Alessio Falsone e Anita Olivieri. Tutto è accaduto nella notte durante il loro soggiorno in suite. I due non si nascondono più e anche una volta rientrati in casa, si sono baciati di fronte a una Rosy Chin sbalordita. Insomma, tutto fa pensare che sia nata una nuova coppia anche se in molti dubitano che ci sia un reale trasporto tra loro. I detrattori pensano infatti che tutto sia studiato per ottenere visibilità e per assicurarsi un bel blocco nelle prossime dirette del. Ecco tutti gli aggiornamenti!ilin suite tra Alessio e Anita Sembra che il flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone si sia concretizzato. Tutto sarebbe accaduto durante la notte che i due hanno passato in suite. Sul sito del...