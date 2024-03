Civitavecchia | crolla un muro di cinta in viale della Vittoria | l’intervento dei Vigili del fuoco

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Nella giornata di ieri, alle ore 16, ideldisono stati allertati inper una verifica di stabilità: una porzione di cordolo di cemento si è distaccata da undied èta su un’auto parcheggiata. I pompieri arrivati sul posto hanno iniziato con una verifica visiva-speditiva sulle condizioni deldiche delimita il perimetrostazione. Staccate le parti pericolanti, hanno poi interdetto l’area interessatazona di parcheggio tralasciando la porzione che versava in buone condizioni. Il passaggio pedonale e veicolare è stato interdetto fino ...

