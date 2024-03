Città Videosorvegliata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nuove 54 telecamere di sorveglianza sulla. "Da luglio 2023 sono state installate 15 nuove telecamere, in particolare nelle aree della delegazione di via Puglie, di Largo Atleti Azzurri D’Italia, del Parco via del Tordo, della rotonda Stadio – Palasport, del Piazzale dei Poeti, del Piazzale Marinai d’Italia, di Piediluco, di Piazza San Giovanni Decollato, della Passeggiata, della Passerella della stazione compresa l’area del parcheggio". dichiara il vicesindaco Riccardo Corridore. "La direzione servizi digitali, che ringrazio per la sua attività – continua – ha utilizzato anche risorse interne e forniture già in essere. La stessa direzione servizi digitali ha già fatto l’affidamento per l’attivazione di altre 7 telecamere che andranno a coprire o integrare le zone di Corso Tacito, Piazza Dalmazia, Parco Via Magenta, strada Achille Grandi, Parco Borgo Bovio, viale ...