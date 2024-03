Citroen C3 rubata a Qualiano ritrovata a Quarto con targa polacca due anni dopo il furto

Polizia Metropolitana ritrova Citroën C3 rubata a Qualiano nel 2022: Non si fermano le indagini della Polizia Metropolitana alla ricerca dei veicoli “fantasma”. Ufficiali e agenti del corpo di polizia della Città Metropolitana di Napoli, coordinato dal Comandante Lucia ...ilgiornalelocale

Ritrovata a Quarto un’auto rubata a Qualiano e reimmatricolata in Polonia: restituita al proprietario: La Citroen C3 era stata rubata a Qualiano nel 2022 e reimmatricolata in Polonia. E' stata ritrovata in questi giorni a Quarto.internapoli