Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pechino, 08 mar – (Xinhua) – L’uso di veicoli a nuova energia rappresenta il 77,6% deldicinese, ha dichiarato oggi ildei Trasporti Li Xiaopeng a margine delle “due sessioni” in corso. Parlando dei risultati ottenuti nello sviluppo dei trasporti, Li ha affermato che laha registrato un rapido sviluppo dei trasporti verdi e intelligenti. Il Paese ha accelerato la costruzione di strade, ferrovie e porti intelligenti. Le attrezzature per le nuove energie e per l’energia pulita sono state maggiormente utilizzate, secondo il. Li ha anche affermato che il Paese ha costruito la piu’ grande rete ferroviaria ad alta velocita’ del mondo, una rete di superstrade e undi consegne espresse ...