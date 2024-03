Cina | ministro | migliorera’ assistenza domiciliare agli anziani

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pechino, 08 mar – (Xinhua) – Laoffrira’ servizi miglioriche ricevono, poiche’ la maggior parte dei cittadini cinesipreferisce vivere a casa, ha dichiarato oggi ildegli Affari Civili Lu Zhiyuan a margine delle “due sessioni” in corso. Il ministero aiutera’ ad adattare gli ambienti domestici per rendere la vita piu’ facile, sviluppando letti intelligenti per l’a domicilio e offrendo servizi porta a porta per aiutare glicon i pasti, la pulizia, le medicine e il bagno, ha dichiarato Lu. In particolare si rende necessario istituire un sistema di visite eper i ...