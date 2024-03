Cina | ministro | maggiori riforma | apertura per far progredire nuova industrializzazione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pechino, 08 mar – (Xinhua) – L’avanzamento dellarichiedesforzi per approfondire lae ampliare l’, ha dichiarato oggi ilcinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione Jin Zhuanglong. Laquest’anno rimuovera’ tutte le restrizioni nell’accesso agli investimenti esteri nel settore manifatturiero e sta pianificando l’pilota di servizi di telecomunicazione a valore aggiunto, come i centri dati Internet, ha dichiarato Jin a margine della sessione in corso della legislatura nazionale. Jin ha aggiunto che il ministero si impegnera’ a mantenere la tendenza al rialzo dell’economia industriale, a promuovere lo sviluppo di alta qualita’ delle catene industriali chiave ...