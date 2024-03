Cillian Murphy nuovo James Bond? Una star di Oppenheimer fa il tifo per lui | Sarebbe bellissimo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) Secondo l'attore,avrebbe il giusto lato oscuro comeSecondo una delledi, il film di Christopher Nolan che la prossima domenica si giocherà le sue chance agli Oscar, forte delle sue 13 nomination,l'uomo perfetto per il dopo Daniel Craig comedella saga di 007. "Se la caverebbe benissimo", ha spiegato Clay Bunker (Kissing Man) al The Sun. "È buffo perchéè il più gentile degli esseri umani, ma ha un lato oscuro e c'è un'oscurità in... Dimentichiamo che a volteè come il personaggio creato da Fleming: un personaggio piuttosto oscuro. Si dà ...