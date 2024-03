Ciclista positivo allo stanozololo Scatta la sospensione cautelare

(Di venerdì 8 marzo 2024) Fabio Cini trovatoe ai suoi metaboliti. Ilvaldelsano della classe 1988, con alle spalle un nutrito palmarès e protagonista in numerose competizioni cicloamatoriali di carattere nazionale, era stato sottoposto ai controlli meno di tre settimane fa, in occasione di una gara della manifestazione denominata "Ricordando Pantani" vinta poi dstesso Cini, reduce da un 2023 in cui non aveva partecipato a corse. Un’annata sabbatica per riprendere poi il cammino agonistico. Le analisi nella circostanza hanno evidenziato la positività. In proposito Nado Italia, Organizzazione nazionale antidoping che ha disposto i controlli, ha diffuso una nota: "Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a ...

