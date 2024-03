Ciclismo | Una Bici X Tutti esempio da imitare | 34 atleti per il 2024

Ciclismo - caduta per Alaphilippe durante la Strade Bianche : nessuna frattura - sarà alla Tirreno-Adriatico. La Strade Bianche di ieri passerà sicuramente alla storia per la meravigliosa impresa di Tadej Pogacar, con l’uomo della UAE Team Emirates partito a oltre ... (oasport)

Ciclismo - Tom Pidcock dopo la Strade Bianche : “Pogacar sembrava un pro in una gara juniores”. Un successo impressionante per Tadej Pogacar quello di ieri alla Strade Bianche . Scattato a oltre 80 chilometri dal traguardo, nessuno è riuscito a tenere ... (oasport)

Ad una gara di ciclismo si ritirano 130 ciclisti nello stesso momento : sta arrivando l’antidoping. È accaduto in Spagna a Vallena in occasione della sesta prova dell'Interclub Vinalopó quando si è diffusa la notizia di un controllo a sorpresa al traguardo. ... (fanpage)

Il triathlon fa boom: numeri in crescita e gare di qualità. E l'Italia alza la testa: Ospitiamo eventi internazionali di prestigio, i dati social sono da record: è un momento felice per la triplice disciplina ...gazzetta

Incidente a Fano, auto urta bici elettrica: ciclista portato in ospedale in codice rosso: FANO - Incidente a Fano alle ore 13 circa, in via prima strada in prossimità della intersezione con la quinta strada. Coinvolti una autovettura condotta da un fanese classe 1987 e ...corriereadriatico

Ciclismo: Parigi-Nizza, Skjelmose vince la sesta tappa e McNulty in giallo: Mattias Skjelmose della Lidl-Trek ha vinto la sesta tappa della Parigi-Nizza, la Sisteron-La Colle sur Loup di 198.2 km. Il danese ha preceduto sul traguardo, ...sportmediaset.mediaset