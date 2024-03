Ciclismo | il Giro di Romagna torna in scena dopo 13 anni di assenza

(Di venerdì 8 marzo 2024) A distanza di 13, un lieto ritorno. Nell’anno in cui l’Emilia-sarà anche protagonista dello storico Grand Départ del Tour de France dall’Italia, domenica 21 aprile tornerà ad animare le strade nostrane una corsa storica, ildiper ciclisti professionisti. La partenza è prevista da Lugo e l’arrivo sarà a Castrocaro Terme. Una maniera per mostrare segnali di vitalitàl’alluvione del 2023, a testimonianza della grande voglia di fare e di impegnarsi di questo territorio. Nei due Comuni protagonisti i preparativi del caso sono in corso da alcuni mesi. Nello stesso tempo è attiva e proficua la collaborazione tra i due sindaci, Davide Ranalli e Francesco Billi, e le rispettive Amministrazioni Comunali con la Regione Emilia-per ridare lustro a un evento ...

