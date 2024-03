“Chiudi le gambe | uomo!” | cos’è il manspreading e il caso di Annalisa Ma ora le donne dicono “basta!”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ci sono comportamenti maschili prevaricatori che lenon sono più disposte a tollerare e finalmente denunciano anche dandogli un nome. Uno di questi è il cosiddettoche in Italia potrebbe essere tradotto con lo stravaccarsi maschile a discapito delle vicine di sedile ma il termine inglese rende meglio l’idea anche di un movimento internazionale: quello che dice “adesso!”, mettendo alla berlina gli usurpatori di spazi altrui. L’otto marzo è una buona occasione per parlarne, come per il cugino mansplaining, “l’atteggiamento paternalistico con il quale certi uomini pretendono di rappresentare e spiegare alleil loro stesso punto di vista e ciò che è lecito o non è lecito che lefacciano”, così recita la Treccani. Entrambi non consistono in una violazione dei diritti ...