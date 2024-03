Chiavi e brandelli di vestiti | ecco cosa fa pensare che il cadavere nel bosco sia di Sergio Coghi | il pensionato scomparso 5 anni fa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Mandello, 8 marzo 2024 – Potrebbe essere di, ildi Mandelloil 6 ottobre 2019, iltrovato ieri pomeriggio in un’area impervia, tra Maggiana e Rongio lungo il sentiero Scambia valle. A fare la macabra scoperta è stato un taglialegna, che ha immediatamente segnalato il corpo. A far ritenere che i resti trovati possano appartenere all’85enne sarebbero alcunidi abbigliamento e lerinvenute. Le ricerche dierano andate avanti per molti giorni, subito dopo la scomparsa e l’appello dei familiari. Alcuni avevano riferito di aver visto l’anziano salire verso i sentieri montani sopra il paese altri lo avevano notato dirigersi verso il lago in piazza San Lorenzo. Ma le ricerche, nelle ...