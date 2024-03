Chiara Nasti svela come ha comunicato a Mattia Zaccagni le sue gravidanze | “La prima volta è stato tristissimo perché…”

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha recentemente raccontato ai suoi fanhaal maritodi essere in dolce attesa del secondo bebè. L’influencer partenopea, sposata con il centrocampista della Lazio dallo scorso giugno, è già mamma del piccolo Thiago, nato nel novembre del 2022. La seconda gravidanza diè stata annunciata proprio dal calciatore che, con un gesto compiuto durante una partita, ha sorpreso tutti. Dopo aver segnato un gol nel derby di Coppa Italia contro la Roma,ha esultato posizionando il pallone sotto la maglietta di gioco e ciucciando il pollice (gesto usato dai calciatori per annunciare l’arrivo di un figlio). Poco dopo aver divulgato la notizia della seconda gravidanza, la coppia ha ...

Chiara Nasti nella bufera : “Ecco cosa faccio in gravidanza”. Anche questa volta Chiara Nasti non si è proprio risparmiata parlando della sua seconda gravidanza. Già quando era incinta di Thiago, infatti, l’influencer ... (velvetgossip)

Chiara Nasti : “Nome della piccola? Non ancora - indecisione folle! Ma voglio.... Così lady Zaccagni: "Purtroppo no, ma anche con Thiago fu così perché ricordo che quando scegliemmo il nome ero al sesto mese" (golssip)

Chiara Nasti : “Zaccagni? Di Thiago glielo dissi su WhatsApp - mai più. Stavolta…”. Così lady Zaccagni ai suoi followers: "Stavolta gliel'ho detto in un momento molto delicato per lui facendogli capire che sarebbe arrivata una cosa bellissima" (golssip)

Chiara Nasti: “Dissi a Mattia di essere incinta su WhatsApp. Lui…”: In dolce attesa del secondo figlio, Chiara Nasti ha raccontato alcuni aspetti privati della maternità e del suo rapporto con Mattia Zaccagni.donnaglamour

Chiara Nasti rivela: «Non abbiamo ancora scelto il nome della bambina. Ho detto a mio marito che ero incinta con un messaggio su Whatsapp»: Durante un botta-e-risposta con i follower su Instagram, la 26enne influencer napoletana, in attesa del secondo figlio dal calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato del primogenito Thiago e ...corriere

Chiara Nasti sulla gravidanza: ecco come disse al fidanzato di essere incinta: Chiara Nasti, in estate, diventerà mamma della sua seconda bambina. L'influencer, come aveva fatto anche con la gravidanza precedente, sta documentando la crescita del suo pancione ...ilmattino