Chiara Ferragni sulla copertina «bellissima» dell’Espresso | «Grazie a tutti | sono giorni difficili per ragioni diverse» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024) Torna a parlare in unsu Instagram, che il giorno dopo l’anticipazione dellaringrazia i suoi follower per il sostegno. Quella foto che mostra l’nfluencer come Joker, relativo a un’inchiestarete delle sue società, ha scatenato dure polemiche, ma forse per la prima volta in modo più evidente non è mancato il sostegno da parte del pubblico per unadefinita da molti «violenta». Il sostegno era arrivato anche da Fedez, che nonostante le vociseparazione in corso con la moglie, ha voluto attaccare il settimanale e il suo editore. Nelspiega di essere arrivata a New York per lavoro. Veste in grigio, come nel primo...