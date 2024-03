Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla copertina de L’Espresso | “Sono giornate veramente difficili”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024)replica alladeche la ritrae come Joker. All’interno della rivista, un’inchiesta sulle società della nota influencer e imprenditrice digitale. Ma – almeno per ora – a far discutere è più la cover dell’articolo: l’immagine ha scatenato infatti non poche polemiche. C’è chi ha parlato di “violenza inaudita”, di “sfregio”. E lei, direttamente dagli States, ha esordito su Instagram: “appena arrivata a New York.qui per lavoro per qualche giorno. Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella ‘bellissima’ cover che è stata fatta“. “– ha continuato-, per una quantità di ragioni diverse, ...