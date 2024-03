Chiara Ferragni rompe il silenzio e parla della copertina delle polemiche de L’Espresso VIDEO

Fedez sorprende tutti : limona per tre ore con un'altra - ma alla fine difende Chiara Ferragni? La verità nascosta dietro la storia cancellata!. Eccellenze Meridionali Fedez sorprende tutti : limona per tre ore con un'altra , ma alla fine difende Chiara Ferragni? La verità nascosta dietro la storia ... (Leggi)

Chiara Ferragni clown in copertina - la reazione di Selvaggia Lucarelli. Personaggi Tv. Chiara Ferragni è apparsa nella copertina di L’Espresso truccata da clown . L’immagine del settimanale, in uscita oggi, venerdì 8 marzo 2024, in ... (Leggi)

Chiara Ferragni su "L'Espresso" come Joker, lei da New York: «Bellissima copertina... Sono giornate difficili»: Chiara Ferragni dipinita come il personaggio del Joker sulla copertina dell'ultimo numero del settimanale «L'Espresso» in uscita venerdì 8 marzo. Un'immagine che ha suscitato immediatamente la ...ilgazzettino

Chiara Ferragni come Joker in copertina, l’influencer querela L’Espresso. Fedez difende la moglie: Chiara Ferragni, stretta tra l'inchiesta per truffa aggravata e la crisi di coppia con Fedez, decide di reagire duramente contro L'Espresso, che la mette in copertina con le sembianze di Joker.unionesarda

Chiara Ferragni reagisce alla copertina da Joker: «Valuto ogni tipo di azione legale». Poi gli occhi lucidi per i fan: Fa discutere la prima pagina de L'Espresso in edicola l'8 marzo, sulla quale Chiara Ferragni è stata rappresentata truccata come Joker di Batman all'interno ...leggo