Chiara Ferragni risponde alla cover di Joker de L’Espresso e ringrazia i pochi follower che l’hanno sostenuta

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 L’ultima “bomba” sganciata suè la copertina deche ha trasformato l’influencer in, il clown cattivo di Batman che sta suscitando molte polemiche. In molti hanno accusato il settimanale di violenza verso, mentre altri hanno esteso l’accusaviolenza sulle donne. Altri però hanno difeso il settimanale, sostenendo che la satira è un diritto e che la foto non è violenta né offensiva.fa causa a? Gli avvocati dell’imprenditrice stanno valutando se ci sono gli estremi per una querela verso il settimanale, poiché l’immagine dellasarebbe stata denigrata e svilita proprio nel giorno ...

