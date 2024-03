Chiara Ferragni | Prezzo Della Collana | Popolo Televisivo Infuriato!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il, proprio non riesce a perdonareper il pandoro gate. Ora però non hanno mandato giù laindossata durante un’intervista. Ecco ildel prezioso! Dopo l’apparizione dia “Che tempo che fa”, l’attenzione si è concentrata non solo sulla sostanza dell’intervista con Fabio Fazio, spesso considerata poco significativa, ma anche sugli aspetti estetici, in particolare il valoresua, che ha suscitato molto dibattito. A qualche tempo dall’incidente noto come “pandoro gate”,ha partecipato al suo primo colloquio pubblico. Ha scelto il programma “Che tempo che fa”, noto per il tono tranquillo e non ...