Chiara Ferragni | legali in Procura per depositare documenti | prosegue l’indagine per truffa aggravata

(Di venerdì 8 marzo 2024) Milano, 8 marzo 2024 – Nell'ambito dell'inchiesta perriguardo una serie di casi di presunta pubblicità ingannevole nella beneficenza a carico di, oggi uno dei suoisi è presentato ina Milano peralcuni. In particolare, si tratta di alcune carte richieste dalla Guardia di Finanza, che ha fatto già numerose acquisizioni di atti. Al centro dell'inchiesta ci sono una serie di operazione commerciali, tra cui quella sull'ormai noto Pandoro "Pink Christmas" Balocco, ma anche le uova di Pasqua Dolci Preziosi, la bambola Trudi e i biscotti Oreo. Come forma di collaborazione con gli inquirenti, in pratica, la difesa ha fatto avere deiche la ...

