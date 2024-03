(Di venerdì 8 marzo 2024) L'influencer in una Storia su Instagram: "Bellissima cover, ringrazio i fan"è appena atterrata a New York e dalla Grande Mela, dove l'influencer si trova ''per lavoro per qualche giorno'', come spiega sulle sue storie di Instagram mostrandosi dalla sua stanza d'albergo, torna a parlare sui social delladel settimanale 'L'' che

Chiara Ferragni rompe il silenzio - ecco il video con la reazione alla copertina dell’Espresso. Chiara Ferragni sceglie la sua ”casa lavorativa” per commentare quanto successo in seguito alla pubblicazione della copertina de L’Espresso: lo fa attraverso ... (donnapop)

Chiara Ferragni ironizza su copertina Espresso. E dà mandato ai legali. (Adnkronos) – Chiara Ferragni è appena atterrata a New York e dalla Grande Mela, dove l'influencer si trova ''per lavoro per qualche giorno'', come spiega ... (periodicodaily)

Chiara Ferragni - Prezzo Della Collana : Popolo Televisivo Infuriato!. Il Popolo Televisivo , proprio non riesce a perdonare Chiara Ferragni per il pandoro gate. Ora però non hanno mandato giù la Collana indossata durante ... (uominiedonnenews)

Da New York Chiara Ferragni ironizza su copertina 'L'Espresso': "Bellissima...": Chiara Ferragni è volata a New York per lavoro. In un video su Instagram, l'influencer commenta la copertina de 'L'Espresso' che la ritrae truccata come Joker e ringrazia chi la sostiene. "Volevo ring ...lanuovasardegna

Chiara Ferragni come Joker sull'Espresso: l'immagine che fa discutere i social: L'affaire Ferragni continuerà a far parlare per un bel po', unito alle voci sempre più insistenti della rottura della coppia Chiara Ferragni-Fedez. Dopo l'intervista a Che tempo che fa che avrebbe ...serial.everyeye

Joker, chi è il personaggio associato a Chiara Ferragni: dai fumetti di Batman ai film con Joaquin Phoenix: Chiara Ferragni continua a far parlare di sé, questa volta a causa di un editoriale. L'Espresso ha deciso di dedicargli la copertina ritraendola con il volto di un personaggio noto dei fumetti, Joker.ilmessaggero